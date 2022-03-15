過去戰車上下火車月台改為休憩涼亭，因未設解說牌面，相當可惜。（吳顯森服務處提供／陳淑娥台中傳真）

市議員吳顯森服務處邀相關單位會勘戰車公園。（吳顯森服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大雅區戰車公園緊臨潭雅神綠園道終點站，為自行車道過往遊客停駐參觀景點之一，由於該處硬體設備老舊且缺乏整體規劃，無法突現亮點，遊客過而不入，市議員吳顯森極力爭取改善。台中市觀旅局表示，所需經費約2400萬元，將爭取中央補助，最快明年8月可完工。

當地忠義里長林義木及居民反映，戰車公園缺乏整體規劃，多數遊客僅路過而不停留，且該路段人車共線，有安全疑慮。張姓車友指出，他長期在綠園道騎自行車，雖知道戰車公園歷史悠久，但門面相當老舊，多年來從沒進入過，更不清楚裡面有何設施。

吳顯森服務處長吳呈賢表示，戰車公園保留軍用鐵道、月台及3輛退役戰車，具歷史意義，早期軍用火車停駛後，保留下來的鐵軌卻隱沒在雜木林中，無法突現亮點，難吸引遊客駐留，相當可惜。

吳呈賢提到，過去戰車上下火車的月台改為休憩涼亭，從斜坡可見昔日功能，因未設解說牌面，且閒置空間過多，缺乏有效利用，建議增設教育解說設施及裝置意象，規劃鐵道長廊，建置步道引領遊客重溫鐵道情懷，開放街頭藝人駐點表演，也有助觀光發展。

台中市觀旅局指出，戰車公園改善工程經費約2400萬元，包括入口廣場改善、歷史月台營造、廁所服務設施提升、軌道林間環境營造等，以及改善戰車展示區、活動廣場及停車空間，將爭取交通部1368萬元補助，最快8月底前動工，明年8月完工。

台中大雅戰車公園為自行車道過往遊客停駐參觀景點之一，展示三台M48A3戰車，為曾歷經炮火戰亂的軍事武器，戰車裝甲旅並曾駐守清泉崗數十年，除役後提供民眾觀賞，當地居民都把戰車擺放區稱為戰車公園。