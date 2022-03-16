澎湖犀山公園視野遼闊，供民眾觀光與休憩。（澎湖縣政府提供／林瑞益澎湖傳真）

澎湖犀山公園原本是軍事防衛用途，後來因長期閒置，土地漸被植物「銀合歡」所覆蓋，經澎湖縣議員呂黃春金建議清除銀合歡，林務公園管理所向財政部國有財產署認養做綠美化，讓此軍用設施變為公園綠地，供民眾使用。

澎湖縣長賴峰偉16日出席菜園犀山公園開幕揭牌時表示，澎湖在2021幸福城市大調查，「都市計畫區內每萬人享有公園綠地面積」指標獲得全國第1名，較2019年5.28公頃成長近2.7倍，縣府將持續開闢公園綠地，提升澎湖生活環境品質。

賴峰偉說，犀山公園頂端風景視野佳，馬公內灣蛇頭山、金龍頭風景盡收眼底，令人心曠神怡。他鼓勵民眾多至犀山公園踏青運動，縣府也會持續打造公園綠地，提供民眾運動休憩環境。

農漁局表示，犀山公園位於菜園、光華以及石泉3里的交界處，面積約1公頃，可遠眺蛇頭山及金龍頭兩處咽喉，且以多種植栽搭配原有軍事設施遺跡，兼有戰地風味及休憩功能，提供民眾及遊客觀光休憩新選擇。

農漁局說，犀山公園園內依照環境條件分區規畫種植防風及景觀樹種，205縣道旁以多彩、多樣、複層化的矮灌、草花作入口圖騰意象造景，剩餘空間則鋪設草皮保留開闊度，並順應地勢開闢出環山的步道，也特別保留現地軍事設施原始面貌及殘存龍舌蘭，展現戰地風情，又重新以植栽營造景觀、綠活化土地，景觀優美。