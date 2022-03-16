由宇峻奧汀製作發行的「魔王崇拜型計劃」跨媒體作品《sin 七大罪～魔王崇拜～》將於於3月17日的版本推出全新遠征系統。

除了新系統的更新，信徒們每日登入遊戲還可獲得各式豐富的登入禮 ，包括魂鏡卷軸、活動道具及各種角色養成素材之外，版本更新後也將推出新轉蛋池及新活動關卡，請信徒們千萬不要錯過福利滿滿的各種活動獎勵唷！

出征！噩夢螺旋全面啟動！

出征！噩夢螺旋全面啟動！

於3月17日改版維護後，將新增全新遠征系統「噩夢螺旋」，每一次遠征展開的時間將維持兩週至下一週期維護後重置通關關卡及獎勵，本次遠征系統展開時間為3月17日維護後至3月31日維護前。在遠征系統展開的期間當中，玩家可以透過通關遠征關卡及達成成就的方式獲得各種豐富的獎勵，具體的系統規則說明如下：

玩家每一次可使用30隻角色來組成一支遠征軍團，而一旦隊伍內的角色選定完成後將不可再次更動，角色的等級、技能等級、星石等將維持入場狀態鎖定不再變更。

遠征軍成員編成-選定30位遠征角色後即鎖定不可再做變動

進入遠征系統所需要的活動道具-噩夢之鑰可透過每日任務以及商店中獲得，每進入一個新的關卡將會耗費數量不等的噩夢之鑰，信徒們每一關開始前皆可從原先鎖定的30人軍團成員中選擇至多5名上場戰鬥，挑戰過程中敵我雙方血量都將維持戰鬥結算後的狀態，並維持到下個關卡(在關卡中出現的狀態如：凍結、暈眩、麻痺等將於進入下個關卡後消失)。

選定之後殘血狀態將持續至下一個關卡直至角色敗退為止

每個關卡只有一次挑戰機會，通關後將不可再次挑戰，因此當本次通關完成後即使拿到的不是三星滿分評價也無法重新刷關卡，信徒們如果遇到苗頭不對的狀況下，趕緊撤離或許也是個不錯的好選擇。

參加遠征系統除了可以獲得各種成就獎勵之外，玩家還能獲得數量不等的活動道具-噩夢幣，使用噩夢幣可以至商店進行各種豐富的獎勵兌換，而本次遠征商店將新增全新素材-極之書，玩家可以兌換到三種極之書，分別為極．大罪之書 / 極．美德之書 / 極．騎士之書此新素材就相當於角色本體而不是分靈，玩家兌換之後即可以使對應角色增加突破段數。

遠征關卡主頁面-善用好的組合策略高分通關獲得獎勵吧！

超 · 姬絆人氣角色限時登場！

超 · 姬絆人氣角色限時登場！

於3月17日改版維護後至3月31日維護前，轉蛋池將推出新的超 · 姬絆人氣角色組合。本次登場的三位主要人氣角色分別是：「憂鬱之魔王 - 亞斯塔祿」、「忠義之天使 - 米迦勒」及換裝天使「無暇純心 - 加百列」。

此三位魔王與天使將解放羈絆效果，搭配組合可以獲得更好的能力加成，請信徒們把握入手的機會唷！

噩夢出擊登入送！精采活動獎勵領不完

噩夢出擊登入送！精采活動獎勵領不完

於3月17日改版維護後至3月31日維護前，我們將展開限時登入獎勵-噩夢出擊！

信徒們於每日登入後將可於活動頁面領取當天限定獎勵，獎勵內容包括：「靈薄探索圖X1」、「魂鏡卷軸X5」、「噩夢之鑰X1」、「★4訓練師X10」、「靈魂記憶精華X30000」…

等各式活動限定道具及成長素材，請把握登入活動期間把這些獎勵都領回家唷！

除了噩夢出擊登入活動外，本次改版維護後將開放寶藏關卡讓信徒們刷寶刷到爽！在本次寶藏關卡中信徒們將有機會獲得兩種道具，分別是「魔界古幣」與「靈薄探索圖」，玩家可將獲得的「魔界古幣」直接在活動商店兌換喜愛的獎勵。

獲得的「靈薄探索圖」則可以用來抽取「靈薄探索轉蛋池」，抽取此轉蛋池累積次數達到最大獎將可直接獲得超進化之證！其他好康獎勵還包括：

「超姬絆召喚卷軸」、「超姬絆魂鏡卷軸」、「祕寶金幣福袋」、「★5隨機星石」、「騎士之書碎片」、「美德之書碎片」…等各式豐富道具獎勵，別忘了把握活動時間把道具蒐集起來到爽爽換一波喔！

更多驚喜有趣好玩的精采活動內容，歡迎各位信徒至官方粉絲團內查看確認，別錯過隨機出現豐富虛寶獲得的機會唷！