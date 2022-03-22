全台倉儲物流太熱門！最新統計指出，近三年交易面積等於2.63座大安森林公園，成交量近300億元。

高力國際今天表示，最近發生多宗倉儲失火案，除了倉儲空間的消防安全議題以外，也讓倉儲建物日趨老舊是否面臨升級需求受到關注。

高力國際今（22）日統計指出，近幾年因網購盛行、疫情造成嚴重塞港等問題，推升倉儲空間需求大增，也順勢推升近幾年工業土地地價與倉儲交易量，更吸引多家壽險業者，看到投資機會，進一步評估布局，甚至擴大投資成為倉儲房東。

高力國際董事總經理劉學龍表示，過去的老式倉儲多是以舊建物直接改裝，樓層高度、樓板載重、進出貨動線等並沒有完善的規劃，甚至不敷使用。因此，目前倉儲也面臨升級需求，除擔心塞港導致斷貨，需要一次大量買進更多貨源，需要更多儲放空間外，加上倉儲也需要科技化管理與服務，因此，近幾年出現專業的倉儲營運者量身打造符合的空間與動線，甚至提供貨物管理、軟體系統等服務，企業只需要把貨物放在裡頭就好。

劉學龍分析，目前倉儲運作方式主要分為三種，一是純粹當房東，像是國壽、中華郵政等，二是營運者，像是永聯物流，透過租用土地、建物等方式，再加值自身倉儲物流管理等服務價值，分租給電子零件業者或是消費品業者，第三種則是營運規模已經夠大，資金也充裕，因此，自身可以直接買地或是買倉儲來自用，包括全聯、統一、富邦MOMO等業者。

高力國際資本市場及投資服務部董事洪煥哲表示，2019年至今全台倉儲買賣案，至少22筆，累積土地買賣面積達20.91萬坪、相當於2.63座大安森林公園大小的面積。

累積買賣總額高達299.44億元，其中單筆買賣金額逾10億元高達14筆，單筆買賣土地面積逾1萬坪的則有7筆，買家包括國泰人壽、南山人壽、全球人壽等壽險業，還有全聯、統一、全家、大聯大、富邦媒體等自用買家，甚至連REITs樂富一號也加入倉儲投資行列。