中天主播陳諺瑩接手《前進戰略高地》。（中天新聞提供）

中天主播陳諺瑩接下中天全球大視野YT頻道節目《前進戰略高地》主持棒，由於該節目之前由許甫主持，一直受到觀眾喜愛，陳諺瑩接手後壓力頗大，加上同時身兼主持《瑩家觀點》，2檔節目都跟國際議題有關，坦言：「每次做節目都覺得像在準備周考。」

陳諺瑩目前主持《前進戰略高地》、《瑩家觀點》，光是資料蒐集，就是幾乎24小時得一直關注BBC、CNN、華盛頓郵報、路透社等外媒訊息，尤其現在俄烏戰爭，資訊量超級大，陳諺瑩說：「每天都有新的戰況，所以準備上是每天都在更新，因為在這全球關注的議題中，很擔心遺漏掉任何一個錯過的資訊。」

她曾是駐華盛頓特派記者，回憶當年跑新聞的光景，因為是在美國政治最核心的場域，有著非常多的論壇、座談會以及會者都以西方媒體為多，在來自世界各地不同的媒體中，要如何脫穎而出，更是要做足功課，「大家其實都是來為自己的角色、觀點出發及提問，所以有些問題你沒問，你可能就聽不到你想要的資訊。」

她說就連約訪也是一大挑戰，「在台灣跑新聞可以直接跟受訪者約好，因為講求即時性，所以當天訪完就出稿，但在華盛頓凡事都要透過email，必須要事先約，所以有的時候要突破重圍其實蠻難的，特別是要約國會議員，根本是難上加難。」

中天新聞轉型數位至今，陳諺瑩透露，「最大的不同應該是『及時性』。」她還補充，「有些網友真的很可愛，真的會在聊天室跟我們聊起來，讓播報的時候很像在跟朋友聊天一樣。」前陣子她因抵抗力下降長了針眼，吃藥無效後，不得不求助醫生開刀，許多觀眾得知消息，紛紛留言關心，讓她很感動，「我免疫力本來就差，結果這次針眼太頑固，只好開刀了，現在已經康復的差不多了，希望可以早日恢復明眸大眼。」由陳諺瑩主持的《前進戰略高地》請鎖定中天全球大視野YT頻道。