Gogoro發表自行研發的「SSmartcore 智駕電控核心」，不僅大幅提升平台運算及連結能力，更整合TCS循跡防滑系統、定速巡航模式和LTE遠端無線連網服務提供新一代車款選配，未來還可透過雲端隨時更新和擴增各項功能。

Gogoro產品長彭明義表示，Gogoro獨家研發的SSmartcore智駕電控核心，是機車產業與車輛機電平台智慧化的重大突破，高速運算、可升級與擴充的開放式架構，讓新一代智慧電動機車具有與時俱進、裝載最新科技配備的無限可能。全新發表的Gogoro SuperSport車款兼具性格外型與彪悍性能，亦具備TCS、LTE、定速巡航等全新功能，創造多樣化且令人驚艷的完整用車體驗。

Gogoro SSmartcore智駕電控核心包括兩大部分，其一是ECU（Electronic Control Unit，電子控制器）另一是MCU（Motor Controller Unit，馬達控制器），再者運算能力及記憶體空間皆大幅提升，亦有多項系統運作架構的升級。

ECU就是電動機車的大腦及神經中樞，包括使用者的操作、Gogoro App連線、車上感測器讀取訊號等等，皆由ECU執行資料的整合及運算。此次運算速度提高3倍、記憶體容量加倍，藍牙也同步升級為5.0版本，與手機連結傳輸速度更快更穩定。而音訊處理能力已可播放MP3等級高解析數位音效，讓音質更加清晰悅耳。

MCU則是動力系統的控制樞紐，負責下令指揮馬達的動作。在全新SSmartccore智駕電控核心的架構下，前進油門、倒車油門與煞車這三個基本動力操控的信號，會直接傳送到MCU進行動力的總體調控，駕駛反應會更快速直接、可靠性也更為提高。

SSmartcore智駕電控核心的基礎上，Gogoro成功推出全球第一套、專為普通重型電動機車開發的循跡防滑控制系統，擁有超迅速的反應作動時間、低介入感以及高靈敏度等特性，能即時偵測前、後輪速差，當後輪發生空轉瞬間，TCS會即刻介入、調配動力輸出，以穩定後輪循跡動態。因為動作即時且精細，騎士幾乎感受不到TCS作動的痕跡。Gogoro的循跡防滑系統擁有獨特的多段式調校，標準版（TCS Standard）與進階版（TCS Professional）設定能夠配合對應不同騎士的騎乘需求：前者於後輪打滑時立即介入，及早控制車輛動力輸出，讓一般騎士皆能安心操駕；而後者作動裕度較寬，相對保留較多的動力輸出，讓具備豐富騎乘經驗的騎士能更精準的在防滑與動力輸出間拿捏掌控。

全新導入的定速巡航模式，讓車主可於車速介於10 km/h至60 km/h區間內按下電子倒車油門鍵啟動定速巡航，SSmartcore智駕電控核心會主動維持當下車速穩定行進。定速期間，可隨時加速以便超車，鬆開電子油門則降回原設定速度，只要輕拉煞車即會關閉定速巡航。行進間若遇到坡度起伏，其定速速率不受坡度影響，上坡時會自動增加動力輸出以維持車速，下坡時則會適時開啟電池回充功能減速，讓長下坡定速騎乘不超速。

Gogoro另開發與配備LTE智慧遠端連網服務，透過Gogoro App，不論身處何地，都可與搭載GTU（Gogoro Telematics Unit）4G/LTE通訊模組的Gogoro智慧電動機車連線，提供24小時主動訊息通知、遠距指令與控制、和即時連線的車況檢查：包含車輛傾倒示警、車輛上鎖 / 解鎖、開啟車廂、車輛位置查詢與提示等車主日常生活會遇到的使用情境；透過遠端遙控解鎖車輛，還能隨時出借給臨時需要用車的朋友或夥伴。

同步發表的Gogoro SuperSport獨家搭載Gogoro新開發的SSmartcore智駕電控核心，提升車輛整體效能，不僅操控更精準、動力零時滯、安全配備反應更迅速；同時整合旗下最新開發的TCS循跡防滑系統、定速巡航模式和LTE遠端連網服務等領先科技配備，提供消費者同級車無法比擬的產品體驗。有Gogoro SuperSport ACE（ABS + TCS + LTE）、Gogoro SuperSport TCS（ABS + TCS）和Gogoro SuperSport三款車型，Gogoro SuperSport ACE和Gogoro SuperSport TCS提供「極光綠、極光藍」兩種絢爛時尚的色彩搭配；而Gogoro SuperSport則另有「極鋒灰」可供選擇。