基本工資補貼再擴大！基本工資補貼方案為去年年底投保基本工資及今年依舊投保基本工資的勞工，僱主可為其申請補貼，但部分雇主反映2萬5250元不易計算、多數以2萬5300元計算薪資或是合計加班費後，導致無法申請補貼，勞動部長許銘春表示，經與經濟部開會，同意類似調整超過或加班費超過級距，也予以補助。

受到新冠肺炎疫情影響，中央流行疫情指揮中心去年5月升為三級警戒，重創勞動市場，但今年基本工資大幅調整至2萬5250元，外界認為基本工資提升恐再影響受創產業，因而補貼企業全職員工每月每人1000元、部分工時員工每月每人560元的補貼。

許銘春表示，部分僱主為了好計算薪資，可能會以2萬5300元或2萬5600元給薪，導致投保級距不符合補貼標準，或是加上加班費，可能會落至2萬6400元的投保級距，這些雇主的確需要特別考量，與經濟部開會後，同意類似調整超過或加班費超過級距，也予以補助。

至於基本工資補貼方案期間僅在今年1月至6月，是否會在延長期間？許銘春表示，當初是針對受疫情影響的內需產業訂定計畫，在疫情趨緩，各行各業都還不錯，有沒有必要延長，屆時評估疫情狀況跟產業受影響情形再做後續討論。