基本工資今年調漲後，經濟部祭出基本工資補貼，但至今日僅1.5萬件申請，商家反映申請門檻太嚴格。經濟部研議後今宣布，即日起放寬申請資格，把原本投保薪資在2萬5250元以下才可補助，往上拉一級到2萬6400元，此級內員工也可申領，但得扣除去年本就在級距內人數，以達到真正要補貼對象目的。申請時間同步多給半個月，從3月31日延長到4月15日。

今年基本工資月薪由2萬4000元調升至2萬5250元，經濟部1月17日開辦「受疫情影響事業基本工資補貼」方案，只要公司2021年9月、10月營收相較前一年同期衰退20％以上，就可依今年1月到6月投保薪資人數及部分工時員工人數，以每人每月給1000元及560元計算補貼，連續6個月。

經濟部表示，受理申請期間，有許多企業反映，雖與員工約定月薪為基本工資，但因支付加班費後就超過基本工資、或因幫員工調薪多為整數，會略高於補助門檻的2萬5200元薪資級距一級，導致不符補助條件。

有鑒於此，經濟部與勞動部討論評估後，決定修正適用全職員工人數計算方式，往上放寬一個投保薪資級距。凡今年1月到6月投保薪資在2萬6400元以下者也納入補貼範圍，但必須扣除去年10月31日在2萬5200元至2萬6400元級距人數。至於部分工時員工的補貼範圍，則不受影響。

為何以去年10月31日為分水嶺？經濟部商業司副司長劉雅娟解釋，必須是確實因為基本工資調漲，導致投保薪資往上跳的員工，才可以納入補貼，所以必須扣掉去年比較營收基期的10月底日期，排除當時已在2萬6400元內的人數。

不過雖然放寬，但經濟部強調，每月補貼人數上限仍維持之前規定。不得超過10月31日投保在2萬4000元、2萬5200元等二個投保薪資級距的總員工人數。

經濟部表示，放寬適用資格認定後，延長受理期間至4月15日，符合資格的受影響事業可儘快上網（https：／／minimumwage.org.tw／）申請。