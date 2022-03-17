國內用於心肌灌注掃描檢查及評估的「鉈-201」缺貨已一段時間，主因為核醫藥物生產製造的30 MeV迴旋加速器歲修所致。原能會表示，歲修已近完成階段，目前已生產一批次鉈-201放射性同位素，待完成分離純化製成核醫藥物，並經檢驗合格後，可立即提供給國內需求單位使用。

據媒體報導指出，原能所核醫製藥中心用於生產鉈-201的迴旋加速器歲修，供應上出現短缺。心臟病患者若檢查與治療不及恐出現生命危險，不少醫院如台大、北榮、長庚、馬偕等醫學中心皆表示用量吃緊。

原能會表示，核研所30 MeV迴旋加速器每年安排歲修，今年歲修於農曆年後開始，預定5周半左右完成，歲修期間因無法提供核醫藥物，已按規定向衛福部提出缺藥通報，並提出切結不生產，衛福部則請國內其他進口廠商增加進口量，並尋求開放替代來源，以滿足國內用藥需求。

原能會指出，核研所30 MeV迴旋加速器歲修已近完成階段，正在執行照射測試，目前已生產一批次鉈-201放射性同位素，待完成分離純化製成核醫藥物，並經檢驗合格後，立即提供給國內需求單位使用。

原能會說，為解決現有加速器老舊問題，已展開新一代70 MeV迴旋加速器之規劃建置工作，並獲得行政院核定，未來除與現有30 MeV迴旋加速器互為備援，穩定供應國內核醫藥物外，亦將用以開發新核種應用於腫瘤治療與診斷。