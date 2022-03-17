自俄羅斯入侵烏克蘭以來，西方各國紛紛意識到要加強獨立作戰的重要性，先前歐盟喊出要「國防軍事」獨立，今天加拿大、瑞典等國也宣布要增加軍費，將國防支出調升到總GDP的2%。

路透社報導，加拿大國防部長安南德（Anita Anand）宣布為應對烏克蘭戰爭，將制定「侵略性的」戰略選擇。安南德說:「我的職責是要為政府提供更多不同的選擇。」根據北約的資料，目前加拿大的國防支出約GDP的1.4%，這意味著之後可能達到，甚至超過2%。

因為烏克蘭戰爭，包含德國、波蘭、丹麥等國都已經宣布要增加國防預算，其中德國首先宣布，並很可能會是自2006年北約定下各成員國軍事支出佔GDP比例到2%以上的承諾以來，柏林首次達標，被外界解讀為重大政策改變。

瑞典國防部長胡爾特奎斯特（Peter Hultqvist）也宣布，將增加30億克朗(約90億台幣)的軍費，他希望在俄羅斯入侵烏克蘭後加速重新武裝。

奎斯特說:「這將增加我們在哥特蘭島(Gotland，鄰近波羅的海)的能力，增加軍隊人數、彈藥、燃料的供應，也可以提前採購軍用車輛。」

上週，瑞典政府也表示要提高軍費至GDP的2%，並將盡快推動。瑞典因其外交政策要保持中立並未加入北約，但在3月初其領空遭到俄羅斯戰機入侵，也讓瑞典政府發出強力譴責。