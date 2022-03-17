美國聯準會（Fed）如預期升息1碼，美股四大指數全面上漲，昨（16）日開盤秒填息的晶圓代工大廠台積電(2330)今（17）日以強彈20元或3.58％的578元開出，隨後大漲22元或3.94％至580元、市值一度回升至15.04兆元，早盤維持逾3.4％漲幅，市值力拚站回15兆元。

不過，三大法人昨日仍持續賣超台積電1萬8268張，主因外資再賣超1萬9088張，自營商調節賣超302張，投信則持續買超1122張。合計3月以來三大法人合計賣超達35萬7408張，其中外資賣超達37萬2710張，投信及自營商則分別買超1萬697張及4605張。

聯準會宣布升息1碼，幅度符合市場預期，並暗示今年將升息6次、明年預計再升息3次，同時最快5月將縮表、必要時會加快收緊腳步。台積電ADR周三大漲4.09美元或4.03％、收於105.69美元，相當於台股台積電每股605.08元。