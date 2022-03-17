台東縣延平鄉永康部落文健站長者以蔬果飼養土雞，雞蛋不漲價。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣延平鄉永康部落文健站長者以蔬果飼養土雞，雞蛋不漲價。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

農委會停止蛋農補貼，雞蛋價格創下歷史新高。台東縣延平鄉永康部落文化健康站長輩以賣相差的蔬菜、水果飼養土雞，省下飼料錢，雞隻健壯、雞蛋也大顆，市面蛋價漲，文健站的蛋卻沒漲，不含包裝10顆才賣80元，天天供不應求。文健站表示，提供老人養雞是做為日間照護活動用，不會再擴大規模。

這群土雞看到永康部落文化健康站的老人們來開門，便自動集合在門口，等著吃賣相不佳的蔬菜、水果，無論葉菜、芭樂、玉米、鳳梨，每隻雞都吃得津津有味。

永康部落文健站照服員余金菊說，雞蛋每天都有人提前預訂，甚至有人一次拿出數百元，說要把當天的蛋全買下，她說，長輩教導「這種草可以餵雞」，經她長期觀察，成效很好，而雞隻肉質就是外面賣的不一樣，吃過就知道。

文健站布農族長輩胡碌妹指出，「以前沒有錢買飼料，就給雞吃小米」，目前飼料漲價，對他們的影響不大，這種餵食方式也是傳承自上一輩的智慧，養出來的土雞健康又強壯。

文健站督導張凱靈說，站內就有1棵果實纍纍的酪梨樹，長輩們決定用酪梨拌飼料餵雞，他們說「一定要給牠取一個很特殊的名字」，因此取名為「布農雞」，而蛋叫做「酪梨蛋」。

據了解，永康部落文健站共養了40隻土雞，平均一天可以收35到40顆蛋，不含包裝10顆只賣80元，而賣蛋所得則用來補貼買飼料和老人們活動的基金。

文健站進一步指出，提供老人養雞是做為日間照護活動和教育使用，因此不會再擴大規模，而他們利用「新鮮廢棄食材再利用」的環保養雞方式，也提供其他民眾另一種節省飼料的方法。