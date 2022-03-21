國際玉米價格飆，農委會畜產試驗所花蓮種畜繁殖場積極投入地區性農副產物循環利用的研究，以豆渣與南瓜下腳品開發青貯南瓜蛋雞飼料配方，輔導業者進行特色化南瓜雞蛋的生產。

畜試所花蓮場場長蘇安國表示，南瓜為飼料的雞蛋味美，並具有「低脂肪、低熱量、低膽固醇」的「3低」特質，符合現今國人健康飲食訴求。此外，該生產模式除可提升業者產品競爭力與經濟收入外，亦可達到產業資源循環再利用之效益。

蘇安國指出，在「推動原鄉環境友善林畜產業多態模式」計畫項下，輔導原住民曾賢二於花蓮吉安鄉南華部落建立「心耕牧場—蛋雞示範場」。從協助申請飼養容許使用執照、規劃建構牧場設施、建立牧場自衛防疫體系、開發青貯南瓜蛋雞飼料配方、訂定雞蛋生產標準作業流程、蛋雞飼養管理?育、產品包裝以及巿場行銷等一系列輔導工作，都可以看到該場團隊著墨甚深的足跡。

畜試所花蓮場針對業者要求，為其客製化設計獨特的青貯南瓜蛋雞飼料配方，使心耕牧場的雞蛋與其他蛋雞場的產品具差異性。為符合動物福祉，心耕牧場採平飼飼養蛋雞，蛋雞可自由任食與飲水，其蛋雞除了攝食青貯南瓜飼料外，另有攝食蛋雞飼料，兩者依比例混合。該次開發的青貯南瓜飼料成本為每公斤7.8元，混合飼料成本為每公斤11.9元。輔導期間，心耕牧場伊莎蛋雞平均產蛋率約為60％。

畜試所花蓮場表示，分析比較南瓜雞蛋與巿售雞蛋的營養組成後發現，兩種雞蛋的脂肪、蛋白質、總熱量及膽固醇含量分別為7.9％對8.9％、12.8％對12.7 ％、每百公克128.3千卡對135千卡以及每公克251毫克對389毫克，南瓜雞蛋脂肪含量較巿售雞蛋減少11.2％、總熱量含量減少5％、膽固醇含量減少35.4 ％，蛋白質含量則相近。以南瓜飼料養成的雞蛋為低膽固醇雞蛋，這對於以往因為膽固醇因素而不敢吃雞蛋的消費者而言，不啻是個天大的好消息。