巴西央行周三宣布升息100個基點（4碼），並暗示5月會議將再次升息100個基點。該央行延長了其激進的緊縮周期，以緩解俄烏戰爭給供應鏈造成的第二波衝擊。

巴西央行利率決策委員會Copom周三一致表決通過將其基準利率Selic提高到11.75%，此決議符合經濟學家普遍預期，但也有少數經濟學家認為升息力道應該更大。

Copom在2月會議上將其基準利率調升150個基點（6碼），當時即表明接下來的升息幅度將縮小。

自2021年3月調升處於歷史低點（2%）的Selic利率以來，這已經是巴西央行連續第九次升息，藉由提高借貸成本以抑制居高不下的通膨。

巴西2月年通膨率達到10.5%，遠超出央行為2022年設立的目標區間（3.5%加減1.5個百分點）。

俄羅斯入侵烏克蘭和隨之而來的對俄制裁已經對主要大宗商品的供應造成衝擊，這導致食品和能源價格大漲，並給這個拉丁美洲最大經濟體的緩慢復甦帶來阻礙。

巴西央行在會後聲明中表示，Copom認為目前應該冷靜評估這一波衝擊的規模和持續時間，如果這波衝擊比預期更大、持續更久，委員會將準備調整貨幣緊縮周期的規模。