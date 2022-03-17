枋寮鄉公所又爆弊案 前鄉長遭搜索傳喚 15:522022/03/17 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東地檢署偵辦公所弊案，枋寮鄉公所又「中獎」。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東地檢署偵辦公所弊案，枋寮鄉公所又「中獎」，檢調查出盧姓前鄉長在任內涉嫌工程業務貪瀆，17日持搜索票搜索盧等人住居所共7處，並查扣相關證物，傳喚被告及相關證人共10人次，屏檢表示，全案釐清案情中。 枋寮鄉長又被檢調帶走 疑似他的白手套延押至今 嘉市議員戴寧交保逆轉 地院重新裁定羈押禁見 #枋寮鄉公所 #弊案 #前鄉長 #傳喚 #相關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 騙人！獲神農獎茶行混著來 涉賣混充茶葉遭警方偵辦 11:442022/03/11 社會 《國際金融》俄加密資產 日下令阻殺 14:592022/03/14 財經 鹿希派呼麻驗尿報告出爐！檢方再度傳喚現身地檢署出庭 10:112022/03/11 社會 涉收插爐費 枋寮火化場2員工收押 04:102022/03/16 地方新聞 枋寮鄉長陳亞麟疑涉貪 150萬元交保 18:502022/03/11 社會 俄稱烏東新發現萬人塚 將查戰爭罪 11:502022/03/12 國際 今增3本土 姊弟檔染疫 桃園幼兒園相關 13:532022/03/16 生活 涉詐助理費 南市議員蔡淑惠25萬交保 04:102022/03/10 地方新聞 4月份新生兒 紙本五倍券或郵政禮券可擇一領取 17:282022/03/12 生活 自然人憑證APP挨轟難用 徐國勇：會做相關改進 16:502022/03/14 政治 枋寮鄉長疑涉工程人事弊案 檢方凌晨聲請羈押 09:052022/03/11 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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