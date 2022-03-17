屏東地檢署偵辦公所弊案，枋寮鄉公所又「中獎」，檢調查出盧姓前鄉長在任內涉嫌工程業務貪瀆，17日持搜索票搜索盧等人住居所共7處，並查扣相關證物，傳喚被告及相關證人共10人次，屏檢表示，全案釐清案情中。

枋寮鄉長又被檢調帶走 疑似他的白手套延押至今
嘉市議員戴寧交保逆轉 地院重新裁定羈押禁見
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