台88線傳出鐵片砸進駕駛座的死亡車禍，遇劫李姓女駕駛是高雄某高中教師，校方整理女師資料時，印象最深的是逢年過節、大型會議，對方都會買麻糬鼓勵大家，甚至愚人節也不例外，真希望她的死訊也只是愚人節開玩笑。

教務主任透露，李師從民國94年進來學校，服務大概16年，整個教學蠻受學生歡迎的，跟同事互動也都還蠻不錯的，上午整理她的一些資料時，回想過去相處狀況，對她最深刻的印象，就是常會送很多麻糬跟大家分享。

主任說，因為同校教師跟李師互動都很好，李老師也蠻樂於跟同事分享，因此不論是節慶或者開教學研究會議等大型會議，她都會買一些吃的或甜點鼓勵大家，其中麻糬的頻率最多，連4月1日愚人節她也不放過給同仁驚喜。

校方表示，李師教的是健康與護理，對於課程的教學，她真的是蠻認真的，尤其新課綱在推動，李師雖然資深，但不會不做，反而開設很多的課程要給學生學習。全校師生聽到李師的消息真的非常難過，第一時間都覺得心疼。

校方說，上午是因為警察通知，才得知這起憾事，家屬早上也可能忙著處理後事，學校慰問後，暫時不便多說什麼，等過一段時間，會再關懷家屬狀況。至於李師的家庭狀況，因為牽涉個人隱私，就不便回應。