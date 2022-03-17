俄烏戰爭推升全球小麥等大宗商品價格飆漲，聯合國農糧組織最新報告指出，糧食價格恐將上漲8%至 22%。一向高度重視糧食安全的中國反復強調「中國人方飯碗要裝中國糧」，但實際上仍需大量從國外進口，其中包括目前陷於戰火中的烏克蘭。不過專家指出，過去幾年中國大量儲存糧食，儲量夠用一年半。除非戰爭像阿富汗一樣打20年，否則暫時還不會有問題。

《美國之音》報導，7國集團（G7）日前線上召開農業部長會議，強烈批評俄羅斯入侵烏克蘭造成世界糧食安全的壓力。聯合國糧食及農業組織（FAO）發佈報告指出，俄羅斯和烏克蘭是世界上最重要的農產品生產國之一，尤其是對大麥、小麥和玉米的貢獻最大，葵花籽油的世界產量也有一半以上來自俄烏兩國。

報告指出，2021年俄羅斯是全球最大的小麥出口國，烏克蘭是第5大小麥出口國，俄烏兩國的小麥出口就占了全球將近1/3的供應量。另外俄烏兩國在玉米、大麥和油菜籽的全球貿易地位同樣值得注意。而烏克蘭衝突將使烏國穀物和油籽收成中斷的可能性非常高，再加上俄羅斯穀物和其他基本食品出口受到貿易限制的威脅，經過模擬推算，國際食品和飼料價格將可能推漲8%至22%。

中國雖然是糧食生產大國，但每年仍需從國外進口相當數量的黃豆、小麥、玉米。烏克蘭在2021年，從烏克蘭進口玉米824萬噸已取代美國成為中國最大的玉米供應國，大約佔玉米消耗的3成。

分析人士表示，近期玉米、小麥的價格直線上升，2022年以來已上升37%，各國都不得不加入搶糧食的行列。加上中國人口數量龐大，中國政府本身對糧食安全的敏感度也比較高。今年上半年推算其糧食庫存量，發現比過去10年提高了約20%，儲量增加情況十分明顯，其糧食庫存量達到全球的一半以上。中國官員也稱，小麥可以滿足中國人口一年半的消費需求，糧食供應沒有問題。

報導說，中國的糧食危機除了俄烏戰爭這個外部因素外，內部的耕地流失才是真正的隱患。中國兩會期間，國務院總理李克強強調，要「堅決守住18億畝耕地紅線，裝滿米袋子、充實菜籃子」。中國國家主席習近平也再三喊話「中國人的飯碗要裝中國糧」，由此可見，確保糧食安全是中國的頭等大事。