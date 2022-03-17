面對本輪疫情下，吉林省內的本土感染者案例已經破萬，吉林省委副書記、省長韓俊16日調度指揮吉林市疫情防控三大戰役時強調，要堅持全省一盤棋，在省內統籌資源力量，充分挖掘全省範圍內賓館、酒店、黨校、培訓機構、公租房、閒置樓盤等符合集中隔離條件的房間資源，依法做好徵用改造工作，騰出更多集中隔離資源，確保把需要集中隔離的人員轉運至隔離點，單人單間隔離，堅決阻斷疫情蔓延。

目前吉林省發生的病例中，有接近95％病例都是無症狀和輕症。透過17日召開的吉林省疫情防控工作第38場新聞發佈會介紹，《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版 修訂版）》取消了無症狀感染者的診斷。

針對輕型病例和無症狀感染人群只需要集中隔離管理觀察，不需要定點醫院治療。如果病情有所加重跡象，才需要轉至定點醫院治療。同時強調，出院患者不再集中隔離14天，只需要居家監測7天即可。

據澎湃新聞報導，17日召開的吉林市疫情防控新聞發佈會通報，截至17日早上8點，吉林市共排查出密切接觸者2萬3895人、次密接者2萬3795人，對以上人員已落實管控措施。目前吉林市已啟用集中隔離點107個。