金管會推動數位監理升級，40家國銀在歷經3年試行導入後，已自今年起全面改採應用程式介面（API）申報全部財報，提升申報效能及安全性。金管會表示，預計明年將實施對象擴及陸銀及外銀在台分行，未來將進一步推動國際倡議的顆粒化（Granular）資料申報。

金管會為建立有效且精準的監理機制，積極推動銀行業全面改採API方式申報。由於國銀規模及建置成本較大，因此經過3年循序試行及導入，自1月起於檢查局「銀行及票券公司監理資料申報窗口系統」全面改採APO自動申報全部財報。

檢查局副局長張子敏指出，國銀申報的全部財報張數介於36～91張不等，過往採人工申報，需先核對、勾稽報表正確性後才能進一步進行分析。在改採API自動申報後，可有效提升申報效能、資料品質及安全性。

張子敏表示，國銀改採API申報可自行設定排程，於指定時間自動傳送財報，並可整合內部申報資料自動產出。申報機制除具加密傳輸外，並採用多重安全機制。可減輕銀行前端申報人工作業負擔、避免人工輸入耗時或輸入錯誤，上傳亦更具安全性。

此外，張子敏指出，讓金融機構先熟悉API申報機制，有助於配合未來規畫推動顆粒化資料申報作業，意即依據不同屬性進行切割分類後的細項資料，可增進資料蒐集效率、減少重複申報，提高監理機關資料運用彈性，儘早發現異常與風險，進而達到「精準監理」。

金管會鼓勵國銀推動API申報機制整合內部自動化，以發揮整體自動化申報最大綜效，有助於實現自動化智慧法定報表申報機制。為加速推動數位監理申報作業，已請外銀及陸銀在台分行積極配合，自明年1月起全面採API申報方式申報。

張子敏指出，金管會首先以規模較小且業務相對單純的票券市場打頭陣，國內8家票券商已於去年7月先行推動採行顆粒化申報，後續將進一步推動國行採行顆粒化申報作業，以早日實現監理數位轉型目標。