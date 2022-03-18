中央銀行17日召開第一季理事會，意外與Fed等幅調高政策利率1碼，重貼現率回到疫情前的1.375％，終結連七凍，也是央行暌違逾十年半以來首度升息。國民黨立委李貴敏昨(17日)在臉書寫下，利息一升，負擔最大的也是青年朋友、首購族，如果央行升息變成變相懲罰第一次購屋的這些人，這樣公平嗎？

央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.25個百分點，分別由年息1.125％、1.5％及3.375％調整為1.375％、1.75％及3.625％，從3月18日起實施。央行總裁楊金龍說，去年底提出的升息三條件，包括經濟成長及通膨、產業復甦和主要央行升息，基本上央行認為均已符合，因此在經過全體理事會議討論後，一致通過調升政策利率1碼。

不過，李貴敏表示，要知道央行升息，公股銀行也會升息，首購族房貸成本馬上增加，政府各相關單位難道假裝看不見？就算公股行庫原來都有青年安心成家方案，提供較低的利率，升息還是會增加負擔啊！尤其現在通膨嚴重、物價飛漲，實質薪資越來越低，錢也會變薄啊！難道政府就不管嗎？這些年輕朋友們就活該倒楣嗎？還好財政部長在她追問下，承諾必須滾動式的檢討。這不就是大家期待的嗎？為何要拖這麼久才願意作出承諾呢？

李貴敏指出，媒體上面為什麼會講說，對於房價的部分，央行有所作為，金管會有所作為，唯獨財政部好像看起來最沒有作為；連報紙社論都批評，不都是因為這種態度嗎。雖然財政部長矢口否認，也強調已推動房地合一稅2.0，但外界質疑卻是不爭的事實。囤房稅也不做，地方總歸戶也沒去做，當然會被輿論檢討啊！