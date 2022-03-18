俄羅斯卡（Ka）-52「短吻鱷」（Hokum）和米（Mi）-28N「浩劫」（Havoc）攻擊直升機瘋狂向烏克蘭射彈

由於烏克蘭頑強抵抗，俄羅斯侵略的步履蹣跚，3周來進展有限。而毫不令人意外的，就是俄軍持續動用空中武力。

據《動力》（The Drive）網17日報導，至今俄羅斯航太部隊（VKS）的戰術和應用令許多觀察家大惑不解。更令人不解的是，最近出現的影片似乎顯示，俄軍攻擊直升機拚命發射非導引火箭彈，而這顯然是在提供「空中多管火箭發射器」，可是發揮的效用卻令人懷疑。

社群網上分享的約1分鐘錄影顯示，卡（Ka）-52「短吻鱷」（Hokum），還有米（Mi）-28N「浩劫」（Havoc）兩架俄羅斯航太部隊砲艇直昇機先後向可能是波帕斯納市（Popasna）附近的區域發射80mm非導引火箭彈。

儘管俄羅斯航太部隊參戰的多數攻擊直昇機都武裝了非導引火箭彈，以及反坦克導引飛彈（ATGM），但這影片令人驚奇的地方在於，它們發射飛彈的方式。這些直升機從低處急速向上爬升，直到飛至高處後才射彈。另一方面，它們發射了紅外線熱焰彈（decoy flare），以對抗烏克蘭普遍使用的可攜式防空系統（MANPADS）。接著兩架直升機向左俯衝，接著便絕塵而去。

目前還不清楚這戰術背後的思維，但已成為網上熱烈討論的話題。首先，幾乎可以確定的，就是俄軍發射的是非導引火箭彈。儘管俄羅斯研製了雷射導引飛彈，大約相當於美國的先進精確殺傷武器系統（Advanced Precision Kill Weapon System，APKWS），但就目前所知，並未投入使用。

Russian KA-52 & MI-28 attack helicopters firing rockets in an unconventional way. By firing upwards they greatly extend their range but will have terrible accuracy. #Ukraine #Russia #UkraineWar pic.twitter.com/GLwDOh9vyY — Global Conflicts (@Globe_conflicts) March 17, 2022

而這些火箭彈向上發射，雖然能大幅增加射程，但卻會大大減損精準度。例如，80mm S-8航空火箭彈是直射武器，這意味著它們需要直線朝目標射擊，才能發揮精準度。儘管以拋物線彈道射擊雖能確保它們飛得更遠，但準頭也會分散得多。其中一個可能的解釋，就在於這些攻擊直升機只是把非導引火箭彈當成多管火箭發射系統，在廣泛的地區進行無差別攻擊。

至於它們鎖定的目標，可能是輕型軍車或人員，但也很可能是要對非軍事目標進行心理威懾。至今在這場戰爭中，無論是蓄意或意外，俄羅斯曾多次使用武器攻擊平民目標。而為了更適合進行區域攻擊，俄軍也能為S-8選用彈頭。

自開戰以來，俄軍折損了不少軍機，事實證明，直升機尤其容易遭攻擊。至今俄方因為種種原因，損失了好些Ka-52，也至少損失了1架Mi-28N。