近日各地空氣品質極為不佳，台中市長盧秀燕喊話蔡政府檢討能源政策，國民黨立委今也輪番砲轟蔡政府。但民進黨台中立委何欣純今在立院質詢時，強調中火不是空汙唯一來源，盧秀燕卻還怪罪火力發電廠，牽拖中央能源政策，鼓勵中央繼續推動現行的能源政策；對此，經濟部長王美花大表贊同，強調這幾天的空汙因素包括境外與空氣不流動，說是中火造成非常不公平。

近日台灣西半部空氣品質監測極差，大多呈現橘色甚至是紅色警戒。國民黨立委洪孟楷今指出，根據台電資料顯示，上午台灣電力有高達85％是來自火力發電，而台中及林口的火力電廠也都是滿載狀態，燒好燒滿，「燒到肺都在哭」，請問蔡政府是拿人民的肺當成不缺電的保證嗎？

國民黨台中立委楊瓊瓔強調，中火為了支援全國用電，近日火力全開，10部燃煤機組，除了3部檢修，其餘7部發電量都高達92至97％，導致中部空氣品質惡化，達到所有族群都有健康不良影響的紅色警戒，台中人已經大崩潰，不想再用肺發電

楊瓊瓔說，每回台灣電力一出現缺口，中火發電就立刻滿載，受害的就是中部地區的民眾，嚴重影響健康，這對台中人非常不公平，「我拜託經濟部跟台電，要遵守承諾，空氣品質不良的期間就要實施降載減排！」

面對空汙嚴重的問題，民進黨台中立委何欣純今在立院進行總質詢時砲轟盧秀燕，每次空氣品質不好就說是中央的問題，昨天在台中市議會報告時，竟還怪罪火力發電廠，牽拖中央能源政策，「我們的能源政策是正向的，對的政策卻被曲解，這是不對的態度！」

何欣純說，中火是空汙來源之一，但不是唯一，對於境外造成的空汙雖然無能為力，但對於移動汙染源，政府已做了很大改善；對於「以氣換媒」，台中市政府卻以都審手段杯葛15個月，呼籲中央要加緊腳步，讓燃氣機組在2025年上路。

對此，經濟部長王美花表示贊同，強調政府已花了400多億針對中火燃煤機組進行空汙改善，燃燒效率也變好；這幾天的空汙有很多因素，其中包括境外因素，及空氣不流通，「說中火是唯一因素，這對中火非常不公平。」

蘇貞昌也肯定何欣純的說法，強調以氣換煤是減少空汙的正確做法，盧秀燕要針對問題才能解決問題，不要空口說很好的話，動作卻是卡著，白白浪費15個月，希望地方往後要跟中央一起走在正確的道路。他也說，台中需要用電，現在都靠別的地方發電來補，說起來對其他地方也不公平，大家只有一個國家，應該要一起把問題解決才是健康的態度。