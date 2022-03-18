中火議題再過招！民進黨台中市長熱門人選、立法院副院長蔡其昌18日砲火猛烈，抨擊市長盧秀燕當年競選口號「市長換人，空氣換新」是詐騙，現在終於醜媳婦要見公婆，盧市長只喜歡政治操作，應該要出來跟社會大眾道歉。

蔡其昌今天上午出席外埔會勘受訪時指出，中火本來是空汙問題，但很可惜，盧市長從上一次競選時，操作成政治議題，台中空汙到現在沒辦法解決，這是最主要原因，市長用口號來治理，一句「市長換人，空氣換新」，4年到了，空氣還是霧茫茫，盧市長做一個政治人物開空頭支票，如果有誠信，應該要跟社會大眾道歉。

蔡其昌接著批，今天中火已經降載了，發電量不過才4成左右，還是造成空氣嚴重的汙染，如果一個首長像盧市長這樣，根本不知道到底為什麼空氣會汙染，只喜歡政治操作，掠奪自己政治利益，把所有汙染指向中火，認為只要打中火就可以當選，就可以推給中央，可以來抹黑所有跟他意見不同的政治人物，是一個最要不得的心態。