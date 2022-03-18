中市近日空氣品質不佳，中火發電機組爭議再起，綠營民代批市府刁難燃氣機組等爭議。盧秀燕今天回應表示，台中市府及市民對「以『氣』換『媒』」樂觀其成，中火興建2部燃氣機組早已開工，她要求中央許諾，保證未來等值拆除至少4部燃煤機組，台中空汙才不會變壞。

盧秀燕今天上午參加太平區活動受訪時表示，市府對「以『氣』換『媒』」樂觀其成，台電去年要在中火增加2部燃氣機組，早已開工建置中，台中市府及市民都沒有反對。她並一記回馬槍表示，希望民代在中央為地方發聲，在蓋好增建的燃氣機組後，務必要拆除舊的燃煤機組，否則原來的燃煤機組留著，又再增加燃氣機組，發電機組越來越多，空汙會更嚴重。

盧秀燕並向中央喊話，要求許諾中市拆除燃煤機組。她說，既然2部燃氣機組已組建中，一定要保證未來等值拆除，台中的空汙才不會變壞。她並強調，增加2部燃氣機組，至少要拆掉4部燃煤機組才等值，一定要拆除不好的、製造空汙的發電方式。