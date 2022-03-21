台中市第13期重劃區相關重劃工作已近完成，為讓土地獲得充分利用，也達到13期重劃區的發展，市議員李中提案利用區內機關用地，分別籌建台中市立柔道館、番婆庄文物典藏博物館暨親子館，獲得教育文化委員同意並加入連署，將責成台中市府運動局、文化局研議辦理。

李中表示，台中市柔道協會的柔道館位於中區興中街，興建已逾一甲子，目前全市沒有符合國際標準的專屬柔道館，而13期重劃區內有塊機關用地，該處靠近大慶車站，交通便利，運動局應與地政局協商，利用重劃基金興建符合國際標準規格的柔道館。

李中說，楊勇緯去年在奧運奪得柔道項目銀牌，顯見台中市柔道訓練頗有成效，未來13期若能興建柔道館，市府也能納入訓練場地、運動防護、重量訓練等機能，除供進行賽事，未來也可做為學校培訓選手使用。

此外，13期重劃區整地時發現許多舊有文物，經鑑定為番婆庄遺址，李中說，該區域是台中市精密工業的發源地，基於文化保存與歷史脈絡延續，文化局應於此興建文物館或博物館進行典藏及展覽，且可併入親子館、托嬰中心等機能，同時解決未來人口移入後衍生的就學、休憩等需求，也幫助小朋友從小就能瞭解地方的歷史脈絡、認識鄉土。