第25屆大武山成年禮前夕，屏縣府將山林生活原汁原味搬到山下，於勝利星村成功區舉辦回顧展。（林和生攝）

高聳林木、壯闊雲海，大武山美景在曾經參與過成年禮的學子腦海裡不曾抹去，活動即將邁入第25屆，屏東縣政府18日於勝利星村成功區以特展方式呈現，邀請大武山子民一同回顧這充滿汗水、淚水及感恩的成年禮活動。

此次回顧特展，透過志工團隊協助，聯絡歷屆參與者，集結25年來成年禮經典影像組成的「武山百景」，並展出歷年活動服飾、登山裝備、野營炊事器材及主題海報等。

屏東縣長潘孟安表示，回顧展裡乘載許多學員25年來滿滿的記憶與回憶，現場除有時光長廊、歷年登山服裝、器具，更把戶外帳篷情境模擬到室內，並將白天到夜晚的湖光山色，透過現場投影片，分享大武山的美，此刻也宣告2022年大武山成年禮正式啟航。

潘孟安強調，大武山成年禮精髓是藉由身體力行的活動參與，在過程中自然拉近與環境距離，進而培養對無痕山林關懷；過程中學員們在山上無法使用手機，藉此更親近山林，與自我共處與自然對話同時，重新認識這片成長的土地。

從未缺席活動的志工古詩民說，雖然過程辛苦，但看到每屆學生參與後的成長，進而成為生命中的朋友，分享人生酸甜，是自己最大的收穫；如今看到特展，回憶突然浮現在眼前，彷彿還是不久前才發生的事。

主辦單位屏縣府民政處表示，回顧展裡除了當年參與者的簽名海報，展覽中許多裝備器材，雖不及現代輕便有效率，但在保養得宜下，歷經20多年，陪著上千位學員登上北大武山後，仍能使用。

現場還有老營燈及火爐，退役後沒有再上大武山使用，但至今依舊能發揮光和熱，背後的故事與情感，更勝現在新穎裝備。