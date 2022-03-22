勞動力發展署前年舉辦「第50屆全國技能競賽活動」，向汐止一間便當店訂購71個餐盒，教師、學生等人食用後，34人出現嘔吐、腹瀉等食物中毒症狀，經採檢糞便驗出「沙門氏桿菌」，士林地檢署依違反食品安全衛生法、過失傷害等罪，起訴便當店林姓負責人。

勞動力發展署2020年9月20日在南港展覽館，舉辦大規模青年技能賽事，包括開南大學、天主教聖方濟兒少中心等多個團體的教師、學生參與，當天中午訂購餐盒便當，菜色有肉、蛋、香腸、雞捲、豆乾、高麗菜、酸菜等。

71人用餐結束後，34人出現發燒、嘔吐、腹瀉等急性腸胃炎，其中有1人較為嚴重，腸胃炎導致身體脫水、血液濃稠引發腦部靜脈竇栓塞併發肢體障礙的傷害，衛生局2天後到便當店抽驗、稽查，發現現場衛生條件極差，並未妥善儲存食材、廚具上油垢並未清洗、且未落實病媒防制措施等。

林姓負責人稱，當天零售的便當與活動會場是相同菜色，零售客人並未發現有問題，否認腸胃炎與便當有關，檢察官依據新北市衛生局調查報告，認為便當食材在烹煮時，未注意食材導致便當內食物染有沙門氏桿菌，依違反食品安全衛生管理規定致危害人體健康罪，提起公訴。