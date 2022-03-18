熱門影集《華燈初上》於18日下午三點上線，劇中主演之一的鳳小岳於當日與曾之喬出席時尚精品品牌Coach新光三越中港店重新開幕活動，談到第三季上線直呼「讓大家等這麼久我也很不好意思。」有不少網友在社群上表示為怕爆雷特別請補休在家追劇，讓鳳小岳直呼日期選得好，週末大家可以好好追劇，還不忘提醒「大家記得多補充水分。」而至於今日的搭檔曾之喬則自曝「我今天不太好相處。」原來是第一套造型肩膀有特殊結構設計的洋裝，在拍攝時不斷撞到鳳小岳讓她自嘲自己不好相處。

曾之喬著Coach有機棉格紋連身裙搭配Cashin Carry 22 托特手袋，特殊的肩線結構呈現出的氣場，讓她自嘲「今天我不好相處」。（Coach提供）
曾之喬著Coach有機棉格紋連身裙搭配Cashin Carry 22 托特手袋，特殊的肩線結構呈現出的氣場，讓她自嘲「今天我不好相處」。（Coach提供）

此次出席Coach新光三越中港店重新開幕活動兩人一連換上三套造型，曾之喬第一套便是「難相處洋裝」，Coach 2022春季系列的有機棉格紋連身裙搭配Cashin Carry 22 托特手袋的造型，粉色棉質洋裝搭配皮革邊線的設計，為整體造型增添立體感，而誇裝顯眼的袖子、肩線設計，則是她近期的愛「我很喜歡這種肩膀有刻意結構感的設計，可以傳達出特殊的態度。」至於近期喜歡的顏色也正巧與Coach本季活潑的色調不謀而合，「最近比較喜歡挑戰紅、橘色調，（它）有種壓迫的美感也蠻迷人的。」

Coach品牌好友曾之喬、魅力男星鳳小岳出席COACH新光三越台中店開幕。（Coach提供）
Coach品牌好友曾之喬、魅力男星鳳小岳出席COACH新光三越台中店開幕。（Coach提供）
鳳小岳出席Coach台中中港店重新開幕活動，身著2022春季新款展現率性氛圍。（Coach提供）
鳳小岳出席Coach台中中港店重新開幕活動，身著2022春季新款展現率性氛圍。（Coach提供）

而鳳小岳首套造型則為咖啡色立體剪裁大衣搭配品牌經典標誌Signature C單寧長褲，搭配內裡童趣活潑的恐龍白Ｔ、Hitch 錯視畫後背包，此次逛店他最喜歡的便是肩上背的錯視後背包和身上的大衣，「這件大衣的顏色好看、又薄，除了很適合夏天外，上面也有很多細節。」在本次春季新款當中，Coach把許多品牌經典元素巧妙地融入在服裝當中，如轉扣運用於大衣、Signature C結合牛仔丹寧等，讓鳳小岳大讚「我覺得Coach越來越潮了，像這次色系也特別繽紛適合夏天。」

COACH新光三越台中店盛大重新開幕。（Coach提供）
COACH新光三越台中店盛大重新開幕。（Coach提供）

本季Coach創意總監Stuart Vevers，以品牌首任設計總監Bonnie Cashin元素為靈感，以錯視畫技法、千鳥格紋、丹寧、頹廢搖滾分為為本季主軸，至於店裝大煥新的台中店，便是以摩登奢華的概念基礎為延伸，以LED螢幕專拼接的動態牆面打造出明亮活潑的感覺，並同時保有傳統紐約建築和材質元素。此外Coach新光三越台中店店在店內中島也特別主打「錯視系列」，同時亦有提供Coach Creative客製化服務，包含皮牌壓印等多樣化選擇，可為喜愛的單品增添個人風格。

曾之喬活動同款，Coach Cashin Carry 22 托特手袋，2萬7800元。（Coach提供）
曾之喬活動同款，Coach Cashin Carry 22 托特手袋，2萬7800元。（Coach提供）
鳳小岳活動同款，Coach Hitch 錯視畫後背包，2萬9800元。（Coach提供）
鳳小岳活動同款，Coach Hitch 錯視畫後背包，2萬9800元。（Coach提供）
鳳小岳活動同款，Coach Bonnie Cashin立體剪裁大衣，2萬8800元。（Coach提供）
鳳小岳活動同款，Coach Bonnie Cashin立體剪裁大衣，2萬8800元。（Coach提供）
曾之喬活動同款，Coach有機棉格紋連身裙，2萬8800元。（Coach提供）
曾之喬活動同款，Coach有機棉格紋連身裙，2萬8800元。（Coach提供）

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