為籌措電力開發所需資金，台電預定於4月下旬發行111年度第1期無擔保普通公司債128億元。

台電表示，為確保穩定供電，仍需持續開發多元電源及電網，本次籌資主要因應大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫、台中電廠新建燃氣機組計畫、第七輸變電計畫及北區一期電網計畫等。

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