開發電源及穩定供電 台電預定發行今年度第1期公司債 19:072022/03/18 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為籌措電力開發所需資金，台電預定於4月下旬發行111年度第1期無擔保普通公司債128億元。 台電表示，為確保穩定供電，仍需持續開發多元電源及電網，本次籌資主要因應大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫、台中電廠新建燃氣機組計畫、第七輸變電計畫及北區一期電網計畫等。 中央無法解決缺電 應曉薇籲柯超前部署 別浪費時間打口水戰 這公司抄底台積電 砸4億獲利驚人 網讚神操作：比開飯店好賺 #台電 #電源 #穩定供電 #預定 #電網 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一張圖看出馬、蔡政府發電量對比：馬任內沒大停電 10:182022/03/18 政治 北捷失速電扶梯究因 2道煞車機制失靈 04:102022/03/18 地方新聞 台電指松湖超高壓變電所不蓋恐影響汐東線 侯友宜：2者無關 16:452022/03/18 生活 台達電斥資億元 攜手台大成立聯合研發中心 14:452022/03/18 財經 熱門股－怡利電 主力助威攻漲停 04:102022/03/18 證券．權證 《汽車股》車電集結打國際盃 中華車喊後發先至 13:582022/03/18 財經 信義房屋前進台大徵才 這項新興職缺吸睛 18:022022/03/18 財經 Moxa發表新一代工業網路交換器 04:102022/03/18 投資理財 工研院VLSI國際研討會4月18日登場 14:362022/03/18 財經 中火救援供電釀紅害 立委爆氣喊心痛 04:102022/03/18 政治要聞 產業情報－裕電能源推全方位綠能解決方案 04:102022/03/18 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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