中美元首習拜視訊峰會登場，在俄烏戰火下，尤其引起全球關注。比較雙方關切點，美國重點擺在烏克蘭局勢，中國則首重台灣問題。在宣傳節奏上，中國這次可謂先聲奪人，既打破新華社通稿結構慣例，拉拜登為一中原則背書，更在會談結束不到一小時就搶先發出新聞稿，讓美國處於被動。

按新華社的外事通稿慣例，都是以中方官員意見為先、為主，僅會在文末最後一兩段，簡述對方意見。不過這次習拜峰會的新華社通稿，在第一段簡述時間場景後，第二段就以「拜登表示」開頭，全段留給拜登，白紙黑字留下拜登重申「不尋求同中國打新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨」，以及堅持一中原則等說法。

新華社通稿將拜登的說法置於習近平之前，算是破天荒，不過再往下看就知道是為了後面做鋪排。在第四段，習近平強調：「總統先生剛才又重申，美方不尋求打『新冷戰』，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持『台獨』，無意同中國發生衝突。對於你的這些表態，我是十分重視的。」

也就是習近平重申了拜登的重申，官方通稿也完整呈現了兩次。會有這樣的安排，或許與上次習拜峰會的「教訓」有關。

去年11月16日習拜視訊峰會，新華社也曾指出，拜登表示奉行一中原則、不支持台獨，但白宮新聞稿隻字未提，當時有輿論批評中國單方面說法不可信，白宮官員也未正面回應拜登到底有沒有說不支持台獨。這次中國索性就把拜登的話放在前，再讓習近平重述，且強調「對於你的這些表態，我是十分重視的」，讓美方無法「賴帳」。

再看發稿速度，這場會談從台北時間18日晚上21：00至22：52，美國是在會談結束後約2小時，大約19日凌晨1點才對外說明；中國則在會談進行期間，就陸續透過央視新聞微博釋出片段內容，在21：59發出第一則訊息，完整的新華社通稿，更在會談結束後不到一小時的23：48發出，可謂先聲奪人，就連白宮發言人莎琪都形容「remarkable！」(不凡的)。

但也因為中國在宣傳上先發制人，讓白宮必須花不少篇幅，去回應解釋關於中方稱拜登重申「一中原則、不支持台獨」的說法。白宮在一份背景簡報(readout)中，強調了對台六項保證、《台灣關係法》，也說對台灣的支持堅若磐石。

白宮的新聞稿，將主要重點放在俄烏局勢，直指俄羅斯無端入侵烏克蘭，並詳細說明美國為防止和應對俄羅斯入侵所做的努力。不過拜登說的這些，在新華社通稿僅以三兩句話帶過：「雙方就當前烏克蘭局勢交換意見。拜登介紹了美方的立場，表示願同中方溝通，防止事態升級。」

還有一細節，可看出這次會談更為坦率、直截了當。去年11月的習拜會，新華社指二人「充分深入」溝通交流，這次則是「坦誠深入」交換意見。「坦誠」這個外交辭令的背後意義，就是雙方分歧很大，可能快要吵起來，但都完整表達了各自立場。比較中國官方發布的照片，去年11月習拜峰會，有一張習近平笑臉迎人的揮手照，這次發布的照片則較為嚴肅，不見笑容。

總結來看，中美雙方在峰會上各說各話，在議題上各有所重，在宣傳上各取所需。