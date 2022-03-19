清明節將至，台中市環保局提倡環保掃墓觀念，呼籲民眾注重環保少焚香、少燒紙錢、以功代金或將紙錢集中交由環保局收運處理，取代以往掃墓祭祖燒香、燒紙錢的習慣。

台中市紙錢集中量已連續6年均超過3千公噸以上，PM2.5減少約47公噸以上，感謝民眾一同響應環保祭祀，透過祭拜習慣的改變，減少空氣污染，提升空氣品質及改善居住環境

，同樣能達到敬祖感恩的心意。

環保局表示，往年清明節期間陳情檢舉，有民眾整理墓地後，隨意露天燃燒雜草、垃圾等廢棄物，或焚香燒金紙，導致環境汙染及危害；環保局呼籲民眾掃墓清除後的雜草可就地採行掩埋，減少使用塑膠袋及掃墓結束後請收拾周圍垃圾勿隨意丟棄，避免採用露天焚燒處理致引發火災。

環保局指出，燃燒紙錢不只排放溫室氣體二氧化碳，更產生懸浮微粒、重金屬及致癌物質等，請民眾持續配合台中市紙錢集中收運政策，將紙錢送至具有完善防制設施處理，一同守護環境及維護民眾健康。

此外，環保局3月16日及3月30日於紙錢集中燒的焚化廠舉辦「淨爐祈福法會」儀式，邀請專業道長進行場地潔淨去穢，展現對民間信仰的虔誠，以消弭民眾的疑慮。

環保局長陳宏益表示，民眾除了可以將紙錢由全市各區清潔隊協助處理外，用鮮花素果、雙手祭拜等環保祭祖方式，更希望民眾配合以功代金的方式，透過各大超商便利的系統

，將原購買紙錢的金額，轉向更需要幫助的弱勢族群，讓祭祀祖先的同時，完成慎終追遠、減少空氣汙染及維護健康創三贏的成效，共同提升台中市空氣品質。