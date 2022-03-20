高雄市長選戰，國民黨下屆人選派誰？先前外界曾點名台北市議員羅智強、立委高金素梅，但2人皆無意願，而隨著選舉時間趨近，近日就有說法傳出，應該讓高雄的中生代人選有機會一戰，而被點名的有國民黨立委吳怡玎、前韓市府財政局長李樑堅、前韓市府民政局長曹桓榮、高雄市議員黃紹庭、市議員李雅靜。對此，黃紹庭表示，盼黨中央能更重用在地人才，其實在高雄市綠營並不是鐵板一塊。

對此，李雅靜接受電視台訪問時表示，培養在地中生代優秀人選，雖然被淪為口號，但是在地的中生代，依然願意為黨付出。黃紹庭則表示，大家期待的是高雄能再出現另外一隻像2018年一樣強壯的母雞，但是其實高雄市綠營，也並不是鐵板一塊，盼黨中央能更重用在地人才。

國民黨高市議員蔡武宏。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

國民黨高雄市議員蔡武宏亦表示，黨中央對於什麼時候要初選，都還沒有一個很明確的機制出來，這事讓高雄民代的我們非常焦慮。蔡武宏坦言，目前呼聲高的人選，都是以空降的方式來參選，但是要是選輸了，還是一樣拍拍屁股就走人，因此，地方還是希望中央不要迷信空降高知名度的人選，而是希望重視在地人才，讓母雞能帶領整個高雄市來翻轉，也讓高雄市市民了解到，國民黨在高雄市是真的有心要服務的。