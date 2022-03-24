亞果遊艇集團結合產官學力量共同實踐澎湖青灣的開發案，今(24日)在澎湖舉辦島嶼國際論壇，邀約與會的各方菁英，在熱烈的討論下交流個別專業並募集許多有利的建議，本回的澎湖青灣國際論壇，主軸聚焦「循環澎湖：在地材料、在地設計、在地建造」等議題，並邀請產、官、學各界專家及多家大學相關系所學生參與。

亞果集團透過澎湖青灣海洋材料再利用的永續原型，開啟良性循環的契機。論壇中，雄材大智創辦人林正雄提出快時尚興起的衣服汙染，透過不織布的回收再利用，轉化成建材及家具，還比一般建材耐用。陳必晟助理教授則透過牡蠣殼及地方創生，將問題變成機會，他也提到，當地方開始建設發展後，面對的將是汙染考驗，而保持平衡、永續是將是必要課題。

亞果遊艇集團建立建築、觀光、永續、金融等產業界交流的平台，正為後續的開發揭開序幕，並號召多方一起為澎湖美麗海洋與優美海岸線努力，以循環澎湖為理念建立起島之間循環共生的發展原型，讓青灣可以成為因應氣候變遷、推動海洋廢料重新賦予價值之循環經濟、低碳經濟的實驗跟實踐的場域。

除此之外，也落實創造在地就業率帶動在地青年就業機會，打造全新頂級自然旅遊，提倡與世界共好的「永續旅行」的概念，讓旅遊地的社會文化、地方經濟及自然環境產生平衡，多方獲利進而讓當地的觀光得以共同維繫。

澎湖擁有數百年海洋島嶼的歷史、聚落與人文美感，在眾多美好的另一面，亞果遊艇集團希望同時解決當地海洋廢料問題，包含大面積的銀合歡、自1981年以來的堆置牡蠣殼，透過再生循環利用成為建材的一部分。

亞果集團表示，以人為本，永續循環為根，在地材在地用，方能建構澎湖永續產業生態，導入接軌國際化的經營管理，攜手共創澎湖蛻變為永續循環之島，與來自世界各地的旅客在青灣共築對這座島嶼的美麗記憶。