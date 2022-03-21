立委陳明文違反防疫規定出席公開活動，20日深夜在臉書發文向各界致歉。（取自陳明文臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

立委陳明文違反防疫規定出席公開活動，遭民眾拍下。（取自詹琬蓁臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員詹琬蓁臉書內容。（取自詹琬蓁臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣19日傳出確診的民雄鄉秀林國小校長採檢後未等結果出爐就參加18日晚上民雄鄉公所餐會活動，縣長翁章梁、立委陳明文等眾多地方人士因出席餐會被通知需接受篩檢，卻傳出陳明文違反防疫規定，出席活動且脫罩致詞，20日深夜陳明文在臉書鄭重地向社會各界致歉，表示會主動向衛生局提出違反事宜，並放棄陳述意見，直接接受處罰。

嘉義縣議員詹琬蓁昨晚在臉書PO出民眾提供的照片，畫面中陳明文在新港鄉姐妹連線婦女權利協進會會員大會中致詞，雖戴口罩，但口罩已脫至下巴，詹琬蓁貼文問「大家看的出來脫口罩說話的人是誰嗎？如果我沒記錯，不是昨天才採檢完？」，而陳明文隨後深夜11點多在粉絲專頁發文致歉。

陳明文貼文內容：

針對本人今日（3／20）出席公開活動違反「COVID-19採檢後注意事項」一事，本人在此鄭重地向社會各界致歉。

為符合「COVID-19採檢後注意事項」，採檢後3天內避免出入公共場所及搭乘大眾運輸工具之規定，本人明日（3／21）已向立法院請假1日，在家自我健康監測。

此次個人疏失造成社會各界紛擾，本人認為理應受罰，於明天（3／21）一早將主動向嘉義縣衛生局提出違反事宜並放棄陳述意見，直接接受處罰。日後本人定會全力遵守相關規定，配合政府落實防疫政策。

阿文再次跟大家抱歉！