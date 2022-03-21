俄烏衝突爆發超過20天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今(21日)表示，準備與俄羅斯總統普丁談判終結戰事，更警告如果和談失敗，這意味著這場戰爭恐會演變成「第3次世界大戰」。此話一出引發網友熱烈討論，不少人一面倒認為「你當歐洲、美國的棋子，現在應該懊悔了吧」。

根據《CNN》報導，澤倫斯基表示，自己已經準備好與普丁談判，而且他認為，如果沒有談判，我們就無法結束這場戰爭；他進一步提到，我們必須使用任何形式、任何機會，以便有機會和普丁進行談判，「但如果這些嘗試​​失敗，那將意味著這會變成第三次世界大戰」。

澤倫斯基最新的說法曝光後，引發網友在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》相關報導底下討論，有近400則留言，其中有不少人認為「全世界的人在為這場戰爭買單」、「俄羅斯是被嚇大的？」「就看票房了，英美最捧場」、「烏克蘭不是勝券在握！？」「你不瞭解美國，拜登雖然老了 但是仍比你聰明」、「談判成不成功取決於美國放不放手」。