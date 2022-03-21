深圳宣布實現社會面動態清零，從21日起恢復社會生產生活秩序。相關廠商也宣布基本恢復正常工作。

據富士康母公司鴻海精密工業股份有限公司發佈公告表示，依照《深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部通告》，在遵守防疫政策，嚴格落實疫情防控的前提下，今日已基本恢復正常工作秩序和生產經營。陸媒澎湃新聞報導，對於深圳園區停產的影響，富士康表示因有其他備援廠區，已進行必要之生產調配，以降低對公司營運影響。

澎湃新聞16日的報導曾指出，鴻海在深圳的主要園區，部分員工生活、工作、交通都在園區內，實行「兩點一線」封閉式管理。根據深圳市發布的行業指引政策，在嚴格遵循政府防疫政策要求，做好園區內閉環管理及員工健康照護的前提下，相關園區已恢復部分生產經營。

報導稱，鴻海約25％的總產能位於深圳龍華和觀瀾，這兩個園區皆有處理四大產品線，包括iPhone、個人電腦／筆記型電腦、網路及組件等。