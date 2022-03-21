錢不是萬能但沒錢可是萬萬不能，拼命的賺錢但荷包總是加減用一點不剩，收集一張張發票不敢丟，兌獎時又是一場空！看著發票、彩券中獎的人，就不禁想問「為甚麼財神永遠不站自己這邊？為甚麼他們那麼有偏財運？」也不怪財神偏心，因為有些星座就是天生具有富貴基因，讓我們一起看看哪些星座這麼幸運吧！

懂得把握機會的射手座。(圖/翻攝自觸mii)

「射手座」的人胸廣闊頭腦清晰，對於機會來臨時都特別敏感，並且懂得把握機會，而和還在猶豫不決的人相比之下若機會越來越多，所能累積的財富也會跟著多，這也是射手與錢這麼有緣的原因。

善於管理的雙子座。(圖/翻攝自觸mii)

「雙子座」的星座特質聰慧且理性，非常善於錢財的管理，富貴基因會跟著年齡的增長愈來愈明顯，而即便已功成名就後的雙子也依舊努力向上，逐漸累積一身貴氣，後半生根本不用愁。

如同百獸之王的獅子座。(圖/翻攝自觸mii)

「獅子座」相當於百獸之王的獅子，隱藏不了愛擺架子的本質，知道如何用物質去包裝自己，讓自己成為萬眾矚目的焦點。為了滿足對於物質的慾望，學會賺錢甚至賺多是必要的，加上好勝心強，職場表現也會跟著提升，錢途無量。

有冷靜頭腦的天蠍座。(圖/翻攝自觸mii)

「天蠍座」相較其他星座沉著冷靜，懂得把握財運，和小財的機緣不斷， 他們懂得判斷商機並且懂得如何社交，加上想賺取錢財的渴望，對於擁有一手好牌的天蠍來說，錢財上手根本像如魚得水。