30歲少婦差點與財神爺擦身而過；去年10月台南安南區2家彩券行，各銷售1注大樂透頭獎共1.64億元，台灣彩券多次「尋人啟事」，頭獎都沒人領獎；台彩董事暨發言人黃志宜表示，今年1月17日、即頭獎兌獎最後1天，30多歲少婦想到水電費還沒繳，意外找到一小疊彩券，核對號碼後才驚覺中了頭獎，當天下午4點、逼近銀行關帳前，少婦在最後一天、最後一刻兌領成功。

黃志宜形容，「最後一刻滑壘成功」，這名年約30歲的少婦，平常忙著帶2名幼稚園的小孩，雖然固定買彩券、養固定號碼，但忘記該期有買彩券，直到找水電帳單，才驚覺中了頭獎，在銀行關帳前的最後一刻才兌獎，目前已做好理財規劃。

黃志宜說明，該名中獎人是9月17日連買100元、10期大樂透，自選1注、電選1注；9月21日又連買10期，號碼都同一組，所以兩注頭獎中獎都是該名少婦，而該兩注中獎的大樂透是在10月15日晚間開出。

少婦先用台彩APP核對獎號，發現中獎不敢相信，又進一步到彩券行機器核對彩券，到投注站確認已經4點，在彩券行人員的幫助下，客服人員才請她趕緊到鄰近分行兌獎。