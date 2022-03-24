星座運勢網站「鬧鬧每日星運」分析，水瓶座、獅子座、天蠍座、摩羯座生性比較冷淡，很難跟他們深交，就算主動找他們攀談，也常常有熱臉貼冷屁股的感覺。

▍1.水瓶座

水瓶座喜歡簡單的人際關係，朋友不求多，能擁有幾個知心好友就足夠，當他們看到某些人費盡心思也要討好他人，會覺得非常不解，對他們來說刻意經營人際關係太累了，一切順其自然就好，不想強求。而且水瓶座很怕情緒勒索，為了避免承受人情壓力，不如讓自己朋友少一點，樂得輕鬆。

▍2.獅子座

獅子座看起來熱情又外向，其實這種樣子往往是他們裝出來的，他們對自己人很好，會付出真感情且不求回報，如果被他們認定為外人，就沒有這個待遇了，有些人以為自己跟獅子座稱兄道弟，就是被認可的象徵，其實兩人交情根本沒有那麼深厚，一旦出事他們就立刻翻臉不認人，此時就會看見他們不顧情面、冷淡的一面。

▍3.天蠍座

天蠍座習慣與人保持距離，一方面他們討厭笨蛋，怕被拖後腿，另一方面他們覺得要處理人際關係很麻煩，還不如一個人做事更有效率，如果跟他們不熟，還硬要找他們合作，就會體會到熱臉貼冷屁股的感覺，除非他們認定對方是有實力的人，願意主動認識，否則實在很難跟他們變熟悉。

▍4.摩羯座

摩羯座本來就不擅長社交，不太會主動親近他人，他們又常常無法好好表達自己的意思，在人群中顯得比較孤僻，對他們來說，人際關係是最不可靠的，因為人心很複雜，要花費那麼多心思經營，還不一定有回報，不如把時間花在賺錢上，畢竟鈔票絕對不會背叛自己。