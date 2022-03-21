竹北市中華路北上路段設置全縣首支固定式聲音照相科技執法設備，汽機車聲音超過90分貝就會取締。（羅浚濱攝）

竹縣府為改善噪音車輛擾鄰，去年推動移動式聲音照相科技執法設備後，針對竹北市中華路往新豐鄉的北上路段噪音車重點區域，設置全縣首支固定式聲音照相設備，24小時執法，期強化高噪音車輛取締成效。

縣長楊文科提醒民眾，聲音照相科技執法稽查，是針對整輛車輛行駛分貝做偵查，民眾只要遵守「不超速、不改裝、不不當操駕」三不原則，就不會有超標疑慮，希望駕駛人一起攜手提升新竹縣的居住品質。

環保局表示，依據「機動車輛噪音管制標準」規定，道路速限50公里以下路段，聲音管制標準為86分貝，道路速限50到70公里路段為90分貝，若超過管制標準將依噪音管制法處1800元以上到3600元以下罰緩。

環保局去年起推動移動式聲音照相科技執法設備，在13鄉鎮市36處噪音陳情熱點，共拍攝2932輛分貝超標汽機車輛，共告發23輛違規車輛，對有產生噪音疑虞但無法直接告發對象，則寄發通知到檢11輛次。

環保局評估36處移動式聲音照相科技執法成效後，選定竹北市往新豐鄉過鳳山溪橋後的中華路北上路段，架設1套固定式聲音照相科技執法設備，道路前已設立「前有聲音照相，請降低音量行駛」告示牌，警示駕駛車輛應避免噪音擾鄰。

環保局指出，固定式聲音照相科技執法3月初上路，聲音超過90分貝就會取締，目前共拍到553輛分貝超標的汽機車，後續將會執行告發。

環保局指出，為求謹慎，違規案件判定會採人工判讀，確保舉證無其它干擾音源，避免發生爭議，如有產生噪音疑慮的案件，將先寄發到檢通知釐清噪音汙染源。