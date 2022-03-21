天道盟濟公會前會長「阿8哥」林文章，去年4月遭槍手蔡易昇槍擊身亡，並扯出幫派內鬥，士林地檢署調查，天鳴會大哥李宗漢指使魏姓小弟帶槍手去認人，允諾蔡將林槍擊致死，事成可獲500萬，但李宗漢僅支付170萬給槍手胞妹，並未如實支付「安家費」，遭蔡男反咬，檢察官依殺人罪起訴2人，胞妹涉犯洗錢防制法亦遭起訴。

李男案發前2個月，指使魏姓小弟，安排3人見面，並承諾蔡男，若將林文章開槍打死，可拿走500萬現金，重傷的話只有200萬，並由魏男協助提供林文章的出沒地、臉書照片，去年4月12日下午2點多，蔡易昇朝林文章胸口連開2槍，林當場死亡，蔡隨即到警局投案，交出作案槍彈。

案發後4個月，54歲李宗漢約出槍手的胞妹，承諾按月給付安家費，要求她安撫胞兄，不要將他咬出，並委由律師黃重鋼幫忙打官司，隨即交付50萬元現金，隔月再給120萬，依約去年10月，兩人還要見面，李男卻說「被警方盯上」，不願支付尾款，蔡女擔心遭報復，還留下遺書，交代自己男友，如有不測要將剩下的錢留給胞兄買房。

檢察官因而突破蔡易昇心防，並以測謊鑑定，蔡坦承受李、魏指使，兩人如何見面討論買凶殺人，檢察官因而以教唆殺人、洗錢，起訴李宗漢，依幫助殺人罪起訴魏姓小弟，蔡女部分依洗錢罪嫌起訴，但蔡女與殺人案無關，並繳回74萬3148元，建請法院給予緩刑機會。