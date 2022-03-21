許多人都以為心肌梗塞只會胸悶、胸痛，其實不然，醫師表示，除了一般常見的典型症狀之外，還有4種非典型前兆，包括上腹痛、呼吸困難等，尤其有2類人更常以非典型的疼痛表現，若能及早掌握這些心臟發出的警訊，將有助於提早防止遺憾發生。

長春藤預防醫學醫師陳炯瑜在粉專表示，心肌梗塞就是供應心臟肌肉養分和氧氣的血管完全阻塞，導致心肌細胞缺氧太久，造成不可逆的大片壞死，發作前的典型徵兆主要為胸悶、胸痛、頭暈、覺得喘，以及冒冷汗、噁心嘔吐等。

不過除了典型的預兆，還有下列4種非典型的表現：

徵兆一、從心臟到下巴、牙床，擴散開來的悶痛

徵兆二、上腹部及後背疼痛

徵兆三、左肩膀、腋下及手臂疼痛

徵兆四、休息狀況下出現像被大象踩住的緊繃感

陳炯瑜也特別說到，尤其年紀大或糖尿病患者，更常以非典型的疼痛，比如上腹痛、呼吸困難來表現，導致延誤診斷契機。陳炯瑜提醒，想要避免憾事發生，除了注意身體暗藏的異狀，也別忘了做定期檢查，並養成良好的運動習慣，才能確實預防心臟相關問題。