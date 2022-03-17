許多人認為跑步是減脂最好的運動，甚至誤以為吃胖一點再去練，可以把肥肉練成肌肉，其實大錯特錯！減重醫師蕭捷健破解10大運動迷思表示，吃胖之後，長出來的都是肥肉，就算跑步也無法刺激肌肉變大，而且一旦停止訓練，若還是吃一樣多的東西，可能會更胖。

運動風氣盛行，許多人都會跑去健身房運動，但又不確定器材該怎麼用，蕭捷健在粉專破解下列10大運動迷思指出，錯誤的運動方式，加上一大堆道聽塗說，恐怕健身不成反而更慘。

1. 先吃胖再練？

脂肪就是脂肪，肌肉就是肌肉，是完全不同結構的組織。體脂肪低的人，胰島素比較敏感，增肌比較迅速；吃胖之後，胰島素阻抗，長出來的都是肥肉，建議體脂偏高的人，先減脂再增肌比較有效率。

2 . 跑步是減脂最好的運動？

雖然有氧運動對健康和心肺有益處，但是不難發現，運動場上田徑選手的體型都偏乾瘦，這是因為跑步無法刺激肌肉變大，而且由於訓練會消耗大量的熱量，一但停止訓練、又吃一樣多的東西，就會長出不少肥肉，因此想要健壯的體型，光靠跑步是無法的，尤其跑完步又帶一包鹹酥雞回家，比沒跑還恐怖。

3. 游泳是雕塑身形最好的運動？

研究發現，長期浸泡在相對低溫的水裡，會導致食慾大增，因此游完泳肚子都會特別餓，若想要邊游泳邊減重，必須認真計算熱量才行。

4. 只要做重訓就能增肌減脂？

由於人體的肌纖維分成有氧耐力型的紅肌，和力量爆發型的白肌，紅肌燃燒脂肪的能力好，重量訓練則能刺激白肌肥大，讓肌肉能儲存更多肝糖（澱粉），所以重訓和有氧都不能偏廢。

5. 跑完步再做幾下伏地挺身當收尾？

全身的肌肉需要有系統的鍛鍊，因此只做幾下是不夠的，而且先做有氧後，就沒力氣做肌力訓練了，建議重訓完再做有氧，更能有效率啟動有氧燃燒脂肪的作用。

6. 要練仰臥起坐才會有腹肌？

仰臥起坐其實很難練出六塊腹肌，尤其抱頭做的話，還會導致脊椎受傷；此外，滾輪練到的也是以上背、上胸和核心為主，且初學者容易受傷，建議做卷腹或是抬腿，對於鍛鍊腹肌的效果都比仰臥起坐或是滾輪來得好。

7. 停止繼續訓練後，肌肉會變脂肪？

停止訓練之後，肌肉會變得比較鬆弛，但肌肉還是肌肉，不會變成脂肪；但是節食減脂，有可能會燃燒掉肌肉，復胖長出更多脂肪，這才是「肌肉變脂肪」的真相。

8. 跑步速度越快可以燃燒掉更多脂肪？

人體燃燒脂肪和肝糖的比例，是由心跳速度（最大耗氧量）決定的，心跳越快燃燒脂肪的比例越低，燃燒肝糖的比例越高。例如心跳100下時，可能50%燃燒脂肪，50%燃燒肝糖；心跳150時，可能20%的效率燃燒脂肪，80%燃燒肝糖，反而燃脂比例低。尤其若進行低碳飲食，運動前又沒有吃澱粉，身體只好把肌肉轉換成碳水燃燒，導致越跑肌肉越少。

9. 跑步腿會變太壯？

跑步腿會變粗，主要是因為腿暫時充血膨脹，過幾天就消了，並不會因此變成蘿蔔腿。

10. 沒有信心進健身房？

不管是瘦子還是大隻佬，沒有必要因為沒有信心，或是不知道如何使用器材，而不敢踏進健身房，建議可以找教練適度協助，且不用過度在意旁人的眼光。