蒙古籍貨輪「PRESTIGE」，22日在台中外海約48.8海浬處，因主機故障情況危急，船上有8名船員，現場除1艘日本貨輪投入救援外，國家搜救中心已通報空勤總隊，從清泉崗機場出動飛往事發海域救援；航港局中部航務中心指出，海巡署第三艦隊派遣大型艦前往協助救援。

國搜中心指出，日本貨輪救起之5人，17時24分由空勤總隊搜救機吊掛返台，另17時22分國防部黑鷹搜救機成功海上吊掛2人，7人皆意識清醒，尚有1台籍失蹤，持續海空救援中

據了解，蒙古籍貨輪「PRESTIGE」因主機故障，海事中心於22日1432時接獲基隆海岸台電話通知，該台接獲「P」輪無線電求救，船位於台中港方位290，距離48.8浬，主機故障情況危急；基隆海岸電台仍持續呼叫該船未獲回應，已請附近日本籍貨輪「ORCHID ACE」協助前往查證。

中部航務中心說，1530時去電基隆海岸電台詢問「P」輪現況，覆稱該輪船員正在棄船，已請基隆海岸電台詢問該輪油量，並轉知棄船前務必關閉油筏，攜帶船體結構及油櫃圖，「P」輪目前嚴重右傾，日籍「O」輪在旁救援。目前該船已沉沒，船上船員落海搶救中。

基隆海岸電台已通知國搜中心，國搜中心表示：直升機已起飛前往。海巡署已檢派台北艦前往搜救，預計2300時抵達事故海域。經洽大漢公司回覆目前該船位置浪高達3.2米，如有狀況該公司船舶無法前往拖救，須等周四後才有辦法。

據了解，蒙古籍「PRESTIGE」，噸位：797，長度54公尺、寬度10公尺，船上8名船員包瓜1名台籍、7名印尼籍。