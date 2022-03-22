挪威國王哈拉德確診COVID-19 症狀輕微休養數日 22:482022/03/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 挪威國王哈拉德五世（Harald V）檢測出COVID-19。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 挪威王宮今天發表聲明指出，國王哈拉德五世（Harald V）檢測出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應。 挪威王宮在簡短聲明中表示，哈拉德將暫停他的職務數日，他的兒子王儲哈康（Haakon）現在起將暫代國王職務。 挪威王宮指稱：「陛下今天被診斷出感染冠狀病毒。國王症狀輕微，未來幾天將休病假。」 美軍機參與北約演習墜毀 挪威證實機上4人全罹難 植樹無國界 中市種「福爾摩沙」紀念英國女王登基70周年 #國王 #王宮 #挪威 #哈拉 #COVID 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵公司化爭議多 交長駁工會說法 10:342022/03/21 財經 王毅談聯合國涉烏決議：中方投棄權票是負責任做法 23:062022/03/20 兩岸 蘇貞昌稱政府絕無養網軍 王鴻薇：鐵證如山別再騙 12:512022/03/20 政治 減少對俄天然氣依賴 德國向挪威和卡達求助 09:342022/03/21 國際 竹東惠昌宮三山國王迎聖誕 客家文化齊發揚 19:212022/03/19 寶島 防疫鬆綁、BA.2流行釀完美風暴 西歐疫情再起 14:082022/03/22 國際 王毅再談俄烏局勢 「各國不應被強迫選邊站隊」 19:412022/03/20 財經 王毅：投棄權票是負責 不應強迫選邊站 04:102022/03/21 話題觀察 金士傑見顧寶明遺照悲曝「像割肉」 王月暖喊：李國修一定會來接他的 17:242022/03/20 娛樂 憂公司化損權益 台鐵千人明立院抗議 04:102022/03/22 政治要聞 自我監理成問題！鐵道局2年25件軌安事件 王國材：未來路政司監理 11:302022/03/21 生活 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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