挪威王宮今天發表聲明指出，國王哈拉德五世（Harald V）檢測出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應。

挪威王宮在簡短聲明中表示，哈拉德將暫停他的職務數日，他的兒子王儲哈康（Haakon）現在起將暫代國王職務。

挪威王宮指稱：「陛下今天被診斷出感染冠狀病毒。國王症狀輕微，未來幾天將休病假。」