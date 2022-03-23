彰銀(2801)22日舉辦記者會，宣布成立「彰銀射箭隊」，延攬國內10位射箭好手加入，出戰2022年中華企業射箭聯賽。董事長凌忠嫄與總經理周朝崇親自出席聯手力挺自家選手，宣示成為體壇好手後盾、培育優秀年輕選手，挺進亞、奧運世界舞台。

凌忠嫄表示，彰銀長期贊助各項賽事，並攜手台東縣體育會合作培育當地優秀潛力選手。此次決定成立射箭隊，主要是受去年東京奧運我國運動員在場上展現的運動家精神與堅強實力所感動，深感優秀的運動選手需要企業長期贊助支持，共同成就台灣之光。

凌忠嫄指出，射箭運動不僅是台灣優勢運動競技項目，且為六藝之一、具文化底蘊加持，雖然運動人口與國民運動的籃球、羽球和桌球等項目相比較少，但歷來國際賽事表現屢獲佳績，發展潛力無窮，因此以企業社會責任角度出發，選擇運動能量豐沛的桃園市成立射箭隊。

彰銀射箭隊成員由耿皜宇、張宇帆、徐湧寓、邱意晴、徐渝涵、李彩綺等桃園在地選手，以及自聯盟選秀會中簽下的狀元吳昱明、張心怡、劉虹均、索煒哲等10位組成，平均年齡未滿20歲，正當射箭選手的黃金年齡，其中邱意晴已是2022亞運代表隊反曲弓選手。

針對選手的照顧方面，彰銀聘請實戰經驗豐富的史正德、邱柏翰2位教練，聯手坐鎮運籌帷幄。凌忠嫄表示，未來期盼持續培育在地優秀潛力選手，並期許成為台灣之光推手，朝規畫相關制度照顧優秀運動員方向邁進，激勵選手全心投入訓練，進軍亞、奧運為國爭光。