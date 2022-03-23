陸三任最高法院副院長落馬 法律人感嘆頻撤書架 12:422022/03/23 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國最高人民法院。／中新網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國前最高人民法院常務副院長（正部級）沈德咏近日落馬，法律出版社發通知，要求下架回收沈撰寫的《見證中國法治》、《嚴格司法與訴訟制度改革》、《刑事程序的權利邏輯》等書。 除了沈德咏，之前兩任落馬的最高人民法院副院長黃松有、奚曉明也是學者型官員。有網友展示三人著作，稱：「沈德咏被查，法律人看來又要撤書架了，前有黃松有、奚曉明，現有沈德咏。看來，學法律的人買書真得需要運氣……」。 金研院看世界－陸私人企業榮景 恐一去不回頭 社評／中美衝突中維持合作的底線 #沈德 #副院長 #落馬 #書架 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防北京援俄 美商務部長點名制裁中芯 04:102022/03/23 話題觀察 歐德集團助偏鄉兒童翻轉人生 04:102022/03/23 投資理財 品格從校園扎根 中市品格協會與大墩國小表揚品德之星 11:302022/03/22 寶島 陸傳要求美股中概股 為審計資訊披露做準備 12:032022/03/23 財經 看大陸這波疫情 童子賢：影響僅1、2個月 04:102022/03/23 財經要聞 《半導體》同欣電八德廠估Q4量產 竹北續擴車用CIS產能 16:092022/03/22 財經 影》殲-11B升級版加入南海軍演 陸海軍戰力大增 11:142022/03/23 軍事 習拜通話後 美宣布制裁大陸官員 04:102022/03/23 焦點新聞 白宮：拜登訪歐將宣布新制裁 尚未見中國軍援俄 05:412022/03/23 國際 中國大陸比烏克蘭 距離台灣更近 04:102022/03/23 時論廣場 東航事故 波音中國：為協助民航局調查做好準備 11:332022/03/22 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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