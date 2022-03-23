中國前最高人民法院常務副院長（正部級）沈德咏近日落馬，法律出版社發通知，要求下架回收沈撰寫的《見證中國法治》、《嚴格司法與訴訟制度改革》、《刑事程序的權利邏輯》等書。

除了沈德咏，之前兩任落馬的最高人民法院副院長黃松有、奚曉明也是學者型官員。有網友展示三人著作，稱：「沈德咏被查，法律人看來又要撤書架了，前有黃松有、奚曉明，現有沈德咏。看來，學法律的人買書真得需要運氣……」。