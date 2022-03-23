受俄烏戰爭影響，目前於俄羅斯境內的汽車工廠皆陸續停工，並停止進口車輛，再加上俄羅斯表示若外資企業在此期間選擇永久停業或退出市場，則會將其事業收為國有，由於多數品牌在當地設有工廠，現下面臨國際輿論與企業損失的雙重壓力。據TrendForce調查，Renault-Nissan在收購俄羅斯品牌LADA後，市占率達32％，為當地最大品牌，其次為23％的Hyundai-Kia，以及12％的Volkswagen。

TrendForce表示，由於Renault是當地汽車製造商最大股東，且俄羅斯又是該企業的第二大市場，無論是AVTOVAZ被收為國有或者銷量損失，整體對Renault的影響將不容小覷。此外，即使能夠繼續生產，盧布貶值也將使零組件的進口成本大增。

車業由於零組件多、供應鏈長的特性，使得規避地緣政治風險困難，幾乎所有國際或區域事件都會影響汽車產業正常運作。而俄烏戰爭短期內不僅影響車廠在俄羅斯乃至全球的資產業務、供應鏈、銷量及營收；長期而言，地緣政治關係著業務布局、競爭力、技術選擇。更廣泛來說，地緣政治衝突正嚴重打擊車廠想從疫情及晶片短缺困境中的復甦計畫。

TrendForce表示，不利汽車產業復甦有三大因素，亦即將進一步影響2022全年汽車銷量。其一，烏克蘭境內的車輛零組件生產受阻，影響整車生產，Volkswagen即表示因車用線束短缺而打算將產能移往北美和中國；其二，俄羅斯生產鎳、鈀金等多種車輛製造所需的上游原物料，在供給限制下致使各項成本大漲，而現已有車廠開始調漲整車售價; 其三，通膨壓力驟升，導致生活成本上升，消費者荷包收緊。