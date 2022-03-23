建通(2460)集團子公司「越南建通電子五金責任有限公司」申請生產原料增加從越南國內採購銅下料之擴大營業項目核准，未來除可大幅增加營收、降低成本外，亦可強化能源再生利用，進而增加循環經濟整體效應。

建通集團持續開展多元化「銅及銅合金」營業項目內容，搭配越南建通已自行研發量產的優化環保微無鉛銅，建通表示，由於銅下料於越南國內回收售價低廉，而出口亦需課徵22%高額出口稅率，故目前越南建通生產製程所產出的銅下料，皆自行回收熔煉再生利用，具有大幅降低生產成本的優勢，而本次業經平陽工業區管理局核准在案，增加越南國內採購銅下料的擴大營業項目，未來與越南當地銅製程廠商積極配合下，將可大幅增加營業收入、降低進料成本，並強化能源回收再生利用，進而增加循環經濟整體效應，進一步實現建通集團落實綠色環保趨勢與積極推動ESG理念。

建通前2月合併營收為4.82億元，年減15.66%；建通表示，3月起營收可望逐月加溫。