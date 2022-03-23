昇達科(3491)今(23)日說會，低軌衛星大爆發，昇達科對於今年營收、獲利樂觀看待，也預計今年低軌衛星相關營收會有10.5倍的成長，另外，他也透露，SpaceX於第1季完成新一代的低軌衛星量產，預計5-6月發射。

昇達科2021年營收17.58億元，創歷史新高，且受惠低軌衛星產品成長，拉抬毛利率表現，全年平均毛利率37%，董事長陳淑敏表示，昇達科在低軌衛星處在一個非常好的位置，目前打入SpaceX、Oneweb、Amazon等三家公司，也已經開始出貨。

總經理吳東義表示，低軌衛星主要商機為全球三分之一人口有行動通訊障礙，未來包含家庭、車聯、農業、航空等需求，將驅動未來十年成長，目前客戶已經打入前三大低軌衛星廠商，SpaceX跟OneWeb已經取得供應商資格且量產直接供貨，亞馬遜旗下Kuiper取得供應商資格，未來試產後將直接供貨，另外，還有Teleast也正在討論規格中。

值得一提的是，吳東義今分享關於SpaceX新一代衛星的消息，他表示，新一代衛星為增加傳輸吞吐量，已經納入新的通訊頻譜E-Band，使用新頻譜可望高於Ka band，增加六倍的傳輸吞吐量，衛星體積將變大，新的火箭載具也會增加容量便於乘載更多衛星體升空，相對應的E-Band閘道器天線設備也可望同步鋪設裝置，計畫在2022年第1季完成新一代的低軌衛星量產5~6月發射，馬斯克說5月會做下一代衛星發射。目前昇達科與SpaceX的合作約有10個案子。

展望2022年，吳東義表示，昇達科和美國最大SpaceX合作緊密，除已經量產產品持續出貨外，也有新產品通過認證，後續進入生產後，成長幅度可期，再者，與OneWeb客戶正式營運出貨量持續增強。

吳東義表示，受惠低軌道衛星會在今年發酵，去年相關營收4000萬，今年可望有10.5倍成長的目標，明年年增上看120~200%，目前訂單能見度達5個月，射頻天線年增率可望有二成，整體來說，樂觀看待今年營收、獲利。

股利政策上，昇達科過往每年配4元左右，預計明(23)日董事會將討論。